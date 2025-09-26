Comunicato Stampa: CRV - Via dei Berici 2025, Presidente Ciambetti: "Manifestazione che coniuga sport e solidarietà"

Ansa 26 settembre 2025 a

(Arv) Venezia 26 set. 2025 - “Oggi il Consiglio regionale del Veneto ospita la presentazione di un evento di grande rilevanza sportiva, La Via dei Berici, che animerà le strade di Vicenza e dei Colli Berici il 4 e 5 ottobre. Sin dalla sua nascita, la Via dei Berici ha avuto un cuore solidale e anche quest'anno una parte delle iscrizioni sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione San Bortolo, confermando un impegno concreto e continuativo che lega l'evento al territorio e alla comunità. Trovo particolarmente significativo che i valori dello sport si uniscano a quelli della solidarietà: questo significa infatti che inclusività e rispetto dell'altro sono principi trasversali che devono essere patrimonio comune. La Via dei Berici, tuttavia, fa molto di più, unendo a sport e solidarietà anche turismo e cultura, in un atto di amore autentico per il territorio. Come Vicepresidente della Federazione Italiana Ciclisti Professionisti sono particolarmente orgoglioso di iniziative come queste, che non solo esaltano la passione autentica per il ciclismo facendo dialogare contemporaneità e tradizione ma anche sono anche un esempio e uno stimolo per una cultura della mobilità lenta, del rispetto dell'ambiente e del turismo sostenibile”, così il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti aprendo la conferenza stampa di presentazione della manifestazione ciclistica “Via dei Berici”, tenutasi oggi a Palazzo Ferro-Fini. “Sono sempre di più gli sportivi appassionati che scelgono gli itinerari che sanno regalare soddisfazioni tecniche ad ambientali e culturali e questo dimostra un cambio di visione e anche la stessa maturità dell'offerta veneta e vicentina. Trovo inoltre molto bella l'idea di combinare di tra loro percorsi non competitivi, aperti a tutti gli appassionati Gravel e cadenzati su più distanze e quindi con diversi livelli di difficoltà, accessibili dunque a un grande pubblico di appassionati, affiancando a questi anche una competizione di MBT ed E-MTB, oltre all'XC Running (novità assoluta di quest'anno che unisce mountain-bike e corsa a piedi) e Via dei Berici Kids. Un'autentica miniera in grado di appagare le esigenze di atleti e appassionati di ogni livello e sopra ogni cosa una vera festa dello sport. Concludo con un ringraziamento all'amico e collega Marco Zecchinato e ad Angelo Furlan, project manager della Via dei Berici e ciclista professionista per 14 stagioni, attualmente consulente di settore e istruttore. A tutti quanti, organizzatori e partecipanti, il mio plauso personale e un grande in “bocca al lupo” per questa due giorni di passione e divertimento”, ha concluso il Presidente.

