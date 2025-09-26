Comunicato Stampa: CRV - Presidente Consiglio Veneto, Ciambetti riceve delegazione della città di Norimberga

Ansa 26 settembre 2025 a

(Arv) Venezia 25 set. 2025 - Questa mattina, a Palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto una delegazione della città di Norimberga composta dall'Assessore alle Scuole e lo Sport Cornelia Trinkl, dal Presidente della Georg Simon Ohm Hochschule di Norimberga Prof. Dr. Niels Oberbeck, dal CEO consigliere amministrativo del club di calcio 1. FC Nürnberg Niels Rossow, dal CEO del Porto di Norimberga Ingmar Schellhas, oltre ad ulteriori rappresentanti della comunità cittadina e dell'associazione di partenariato recentemente fondata Nürnberg-Venezia, della Società Veneziana di Norimberga. Norimberga è la seconda città più grande della Baviera, con circa 550.000 abitanti, mentre l'area metropolitana conta oltre 3,5 milioni di persone. La sua posizione, al centro della Germania meridionale tra Monaco e Francoforte, la rende un importante nodo di trasporto. L'economia della regione metropolitana si basa sui settori di automazione, meccatronica, IT, energia, biotecnologie, aerospazio e logistica. Il reddito pro capite nella regione è tra i più alti della Germania meridionale, con forte presenza di PMI innovative. La visita odierna fa seguito alla conferenza di partenariato italo-tedesca tenuta lo scorso marzo a Monaco di Baviera. Al centro dell'incontro, sulela base della tradizione di consolidati rapporti tra la Baviera ed il Veneto e tra Norimberga e Venezia, una serie di colloqui su progetti comuni in ambito culturale, sportivo, infrastrutturale, universitario e commerciale.

