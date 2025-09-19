Comunicato Stampa: CRV - Cavinato: "‘Una voce per la vita' concorso canoro per sensibilizzare su donazione di organi”

Ansa 19 settembre 2025 a

Elisa Cavinato ha introdotto la conferenza stampa sottolineando che “da determinati fatti tragici possono scaturire iniziative che diventano esempi di grande generosità e bellezza. È stato il caso di Laura Pavanetto, giovane mamma di Piombino Dese scomparsa a seguito di una malattia, che prima aveva dato disposizione di donare le proprie cornee. In suo ricordo, nel 2023, la locale sezione dell'Associazione Italiana Donatori di Organi ha indetto la competizione canora ‘Una canzone per Laura'. Competizione che quest'anno è stata portata su scala nazionale con il titolo ‘Una voce per la vita', con finale il 6 dicembre a Piombino. L'obiettivo è sia permettere a tante persone di esibirsi, sia sensibilizzare sulla donazione degli organi.”

Cristina Battocchio, presidente del concorso ‘Una voce per la vita', ha spiegato che “il contest canoro è aperto a tutti. Con il premio ‘Penna d'autore', vogliamo incoraggiare in particolare i giovani a sperimentare l'inedito, oltre che le cover, veicolando messaggi positivi come la musica sa fare.”

Ornella Marangon, assessore alla Cultura del comune di Piombino Dese, ha sottolineato come “l'amministrazione comunale è molto orgogliosa di avere nel proprio territorio l'associazione AIDO. Si è registrata, negli ultimi anni, una partecipazione crescente e commovente a questa iniziativa canora. E Dario Guerra ha portato la sua voce fuori dai confini comunali: anche di questo siamo molto orgogliosi.”

Flavia Petrin, presidente nazionale AIDO, ha ricordato che “il Veneto è una delle regioni trainanti nel mondo delle donazioni: la seconda per numero di soci e per percentuale di soci in rapporto alla popolazione residente. Siamo all'avanguardia per numero di donazioni. Negli ultimi dieci anni, la metà dei nostri iscritti è formata da ragazzi e ragazze under 35. Da 52 anni, puntiamo sui giovani, con attività nelle scuole. Essi devono diventare protagonisti e con i nostri due progetti vogliamo andare in questa direzione, non solo per un necessario ricambio generazionale, ma soprattutto perché credo che siano proprio i giovani i più adatti a parlare e a sensibilizzare i loro coetanei, parlando lo stesso linguaggio comunicativo. Ricordo la Giornata nazionale AIDO il 27 e il 28 settembre e l'avvio di una campagna Social per dire SI alla donazione.”

