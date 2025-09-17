Comunicato Stampa: CRV - Via libera alle rendicontazioni attività anno 2024 dei Consorzi di Bonifica

Ansa 17 settembre 2025 a

(Arv) Venezia 17 set. 2025 - La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dal vicepresidente Renzo Masolo (Europa Verde) nella seduta odierna con inizio alle ore 15, ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: in ordine all'interrogazione a risposta in commissione n. 92 presentata dai consiglieri Montanariello e Zottis “La Giunta regionale intende rivedere l'esclusione di Valle Millecampi dalle attività di allevamento manuale e, di conseguenza, aggiornare la carta ittica regionale?”, la Commissione rimanda la trattazione alle prossime sedute; In merito alla rendicontazione n. 296 Relazione al Consiglio regionale. Parere alla Prima Commissione consiliare, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti; Con riferimento alla PAGR n. 552 - Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l'intervento SRA10 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116, la Commissione si è espressa con voto favorevole all'unanimità dei presenti; A seguire, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti, in merito alla rendicontazione n. 285 - Consorzio di bonifica di Secondo grado Lessinio Euganeo-Berico. Relazione sull'attività del Consorzio relativa all'esercizio 2024; Per quanto riguarda la rendicontazione n. 297 - Consorzio di bonifica Delta del Po - Relazione sull'attività svolta nell'esercizio 2024, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti; Anche per la rendicontazione n. 299 - Consorzio di bonifica Adige Euganeo - Relazione consuntiva attività 2024, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti; La rendicontazione n. 300 - Consorzio di bonifica Acque Risorgive - Relazione sull'attività svolta nell'esercizio 2024, ha ricevuto voto favorevole a maggioranza dei presenti da parte della Commissione; In ordine alla rendicontazione n. 301 - Consorzio di bonifica Adige Po - Relazione sull'attività svolta nell'esercizio 2024, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti; In ordine alla rendicontazione n. 303 - Consorzio di bonifica Piave - Relazione sull'attività svolta nell'esercizio 2024, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti; In ordine alla rendicontazione n. 304 - Consorzio di bonifica Bacchiglione - Relazione attività anno 2024, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti; In ordine alla rendicontazione n. 305 - Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta - relazione sull'attività svolta nell'anno 2024, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti; In ordine alla rendicontazione n. 306 - Consorzio di bonifica Veneto Orientale - Relazione sull'attività svolta nell'esercizio 2024, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti; In ordine alla rendicontazione n. 307 - Consorzio di bonifica Brenta - Relazione sull'attività svolta nell'esercizio 2024, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti; In ordine alla rendicontazione n. 310 - Consorzio di bonifica Veronese - relazione sull'attività svolta nell'anno 2024, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti.

