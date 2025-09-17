Comunicato Stampa: CRV - Sandonà: “Rapporti culturali tra Italia e Cina sempre più stretti, nel nome di Marco Polo"

Ansa 17 settembre 2025 a

(Arv) Venezia 17 set. 2025 - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, e il presidente della Prima commissione consiliare, Luciano Sandonà, hanno presentato il progetto audiovisivo ‘Italia-Cina, un viaggio creativo su Marco Polo', promosso dall'Istituto Italiano di Cultura di Pechino e dall'Ambasciata d'Italia in Cina.

