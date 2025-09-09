Comunicato Stampa: Quinta commissione - Parere positivo sul bilancio consolidato 2024 della Regione del Veneto

Ansa 09 settembre 2025 a

(Arv) Venezia 9 set. 2025 - La Quinta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Sonia Brescacin (Lega-LV), vicepresidente Anna Maria Bigon (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ha espresso a maggioranza il proprio parere positivo sul disegno di deliberazione amministrativa n. 100, di iniziativa della Giunta regionale, relativo al bilancio consolidato 2024 della Regione del Veneto, provvedimento già incardinato e illustrato nel dettaglio nella Prima commissione consiliare. Di seguito, la Commissione sociosanitaria ha votato a maggioranza, senza voti contrari, le prese d'atto della rendicontazione n. 308, sugli interventi 2021-23 riguardanti la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile, con particolare riguardo agli interventi rivolti al personale scolastico e agli studenti, e della rendicontazione n. 311 sulle attività di promozione e valorizzazione, nello stesso periodo, dell'invecchiamento attivo.

