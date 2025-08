Comunicato Stampa: Prima commissione dà ok ad aggiornamento Piano valorizzazione/alienazione patrimonio immobiliare

Ansa 05 agosto 2025 a

La Prima commissione consiliare, presieduta da Luciano Sandonà (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla Giunta regionale in ordine all'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare regionale. Questo, ai sensi dell'articolo 16, comma terzo, della L.R. 7/2011. Inoltre, la commissione, all'unanimità, ha dato parere favorevole alla Sesta commissione in ordine alla Proposta di legge, di cui è primo firmatario il consigliere Milena Cecchetto (Lega- LV), “Interventi in favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”.

