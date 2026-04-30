Primo Maggio, Mattarella: "Lavoratori e sindacati hanno ricostruito l'Italia dopo la guerra"

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Angela Bruni 30 aprile 2026 a

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"Le imprese italiane che fanno dell'innovazione e della qualità il cuore dell'impegno sono tante e costituiscono un traino. A rafforzare il modello contribuisce la cura degli ambienti e delle relazioni umane, la partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa, la sintonia con le comunità ei territori che fa crescere efficienza e competitività delle aziende". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Pontedera per le celebrazione della Festa del Lavoro alla vigilia del Primo Maggio. "Le fabbriche, i lavoratori, le organizzazioni sindacali - ricorda il Capo dello Stato - sono stati in primo piano nella costruzione dopo la guerra della nuova Italia, nello sviluppo dei diritti, nel welfare, nella civiltà. Un Paese forte, in cui vige l'eguaglianza dei cittadini, vive di coesione sociale. La coesione sociale richiede che il lavoro e la tutela dei lavoratori siano effettivi contro illegalità, contro ogni illegalità e ogni ricchezza, che rappresentano una minaccia alla stessa convivenza. Le parti sociali - sindacati, imprese, associazioni - sono chiamate a contribuire con i loro valori. Il dialogo sociale non deve mai interrompersi".