Ilaria Salis, il video surreale: "Felice per Trentini" ma sta con Maduro

13 gennaio 2026

"Ovviamente sono molto contenta che questo incubo per Alberto e i suoi cari sia finito. Doveva finire molto prima, certo, ma sono molto contenta. È una buona notizia che possa tornare a casa". Lo dice Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, commentando la liberazione di Alberto Trentini detenuto in Venezuela. "Capisco bene il sollievo che prova in questo momento. Quando sai che stai uscendo sei molto confuso, anche io non sapevo cosa avrei trovato fuori. Quando sei detenuto all'estero non hai molte notizie su quello che succede in Italia. Ci sono quindi due momenti, uno è quando esci proprio e l'altro quando torni a casa. Il sollievo, la gioia e la leggerezza come se si sciogliesse un nodo", dice l'eurodeputata incontrando i giornalisti a Bruxelles a margine di una iniziativa dell'Alleanza della Sinistra Europea (Ela), tesa a lanciare una iniziativa dei cittadini europei per sospendere l'accordo di associazione Ue-Israele. Nella stessa occasione spende parole di solidarietà al regime venezuelano che Trentini - liberato grazie al governo insieme all'imprenditore Mario Burlò - ha incarcerato. Sentite cosa dice in questo video di TotalEU...