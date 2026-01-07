Giornata della Bandiera, Valditara: "Tricolore da rispettare e onorare"

07 gennaio 2026 a

"Oggi celebriamo il Tricolore come simbolo dell'identità e dell'unità della Nazione, espressione della nostra memoria comune e dei valori sanciti dalla Costituzione. È il simbolo della nostra Patria. La scuola deve essere il luogo in cui questi valori si apprendono, si coltivano, si trasmettono alle nuove generazioni. Anche per questo è importante che in tutte le scuole la bandiera sia rispettata e onorata". Lo ha affermato attraverso il suo profilo Instagram il Ministro dell'Istruzione e del merito Giusepppe Valditara, in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera che oggi compie il suo 229 anniversario.