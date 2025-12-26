Salis fa un passo indietro: "Voglio risolvere i problemi di Genova, a primarie risponderei assente"

Redazione 26 dicembre 2025 a

"Vorrei che io, la giunta e la nostra maggioranza avessimo il coraggio di lasciare in eredità a Genova dei problemi risolti". È l'auspicio di Silvia Salis, ex atleta e vicepresidente del Coni, da maggio sindaca del capoluogo ligure dopo aver vinto le elezioni alla guida del campo largo progressista. Una vittoria che da subito l'ha proiettata sullo scenario nazionale come possibile leader del centrosinistra o addirittura candidata premier nel 2027 contro Giorgia Meloni. "Se qualcuno mi chiamasse per le primarie? Risponderò assente, non solo perché faccio la sindaca di Genova, ma anche perché credo che le primarie andrebbero abolite, nella coalizione di centrosinistra come all'interno dei partiti - spiega Salis all'Italpress -. È uno strumento che poteva aver senso quando celebravo una decisione già presa all'interno della dirigenza del partito, ma per quello che mi riguarda vorrei che i partiti o le coalizioni esprimessero i propri leader senza doverli fare scontrare l'uno contro l'altro. Se si fanno delle primarie è una gara anche quella, seppure interna. Per quanto possano durare poco, una persona dovrebbe parlare male di quelli che il giorno dopo devono diventare i propri alleati. Ma che senso ha?". Porte chiuse, però, anche in caso di chiamata diretta: "Faccio la sindaca di Genova fino al 2030". E poi? "Adesso mi chiedete troppo", taglia corto.