Bignami a Schlein: "Cercate il voto dei pro-Pal ma siete divisi su tutto"

"Onorevole Schlein, non abbiamo avuto la fortuna di sentirla ad Atreju, infatti non l'abbiamo vista arrivare ma quando lei dice che la maggioranza deve scegliere tra stare con gli Stati Uniti e stare con l'Europa noi abbiamo spiegato che stiamo con l'Italia, l'Europa, il campo occidentale". Così l'onorevole Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia in un intervento in parlamento. "Non so se lei ha parlato con i suoi alleati CinqueStelle che han detto 'molliamo tutto'. Vorrei far notare che in 327 votazioni di politica internazionale la maggioranza ha votato nella stessa maniera per 327 volte. Voi avete votato nella stessa maniera per 31 volte". Poi Bignami ha attaccato l'opposizione, divisa su tutto: "Non avete un programma comune, non avete neppure una coalizione visto che l'onorevole Conte ha detto di Schlein 'neanche siamo alleati'. L'unica cosa che vi accomuna è essere contro Giorgia Meloni".

"Per l'ennesima stella rossa con incitazioni ad uccidere Giorgia Meloni non vogliamo scomodare la Sinistra ad esprimere solidarietà - afferma Bignami - perché la mano che l'ha vergata è la stessa che alimenta la violenza di piazza di quei facinorosi pro-Pal, maranza che oggi voi sperate di riuscire ad acquisire come voti. Sperate che facciano quel lavoro che gli italiani non fanno più, cioè votarvi". Per poi ricordare che il Governo Meloni è il terzo esecutivo più longevo della storia della Repubblica.