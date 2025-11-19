Inselvini (FdI): "Legge italiana contro utero in affitto è un faro"

Redazione 19 novembre 2025 a

"Siamo qui per difendere i sacri valori della dignità della vita, dal concepimento alla morte naturale: siamo qui per lottare contro la schiavitù di questo millennio, non possiamo poù accettare che i bambini siano, oggetto di compravendita. In questi giorni stiamo celebrando il primo anniversario di una legge, quella italiana, che è un faro nel mondo contro l'utero in affitto. Una norma di civiltà ottenuta grazie al governo di Giorgia Meloni". Lo ha detto Paolo Inselvini (FdI- Ecr) intervenendo alla conferenza "La maternità surrogata: una sfida etica e politica per l'Europa" nel Parlamento europeo, iniziativa dedicata alle implicazioni etiche, giuridiche, mediche e politiche dell'utero in affitto.

"Questa è la conferenza contro l'utero in affitto e la maternità surrogata più importante al mondo: ci battiamo senza paura a difesa dei diritti del bambino e della donna. I ringraziamenti vanno anche alla Relatrice Speciale ONU Reem Alsalem e tutti i relatori per il contributo straordinario. Oggi si è dimostrato che esiste un fronte europeo determinato a fermare lo sfruttamento riproduttivo in tutto il mondo”.