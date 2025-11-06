Rastrelli (FdI), "Anche Fico tra clienti degli ormeggiatori abusivi? Nessuno al di sopra delle leggi"

Foto: Ansa

Anche l'ex presidente della Camera Roberto Fico tra i clienti degli ormeggiatori abusivi? A sollevare il dubbio è il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli. "Mi auguro non sia vero - viene riportato in un lancio diffuso dall'Ansa - che anche il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, un tempo inflessibile custode della moralità pubblica, possa aver più volte ormeggiato una sua imbarcazione abusivamente e senza titolo presso il porto militare di Nisida". Per chiarire tale dubbio il parlamentare meloniano presenta, dunque, un'interrogazione al ministro della difesa Guido Crosetto. "Nel caso rispondesse al vero - chiarisce - saremmo di fronte a un fatto di estrema gravità. Nessuno può considerarsi al di sopra delle regole e delle istituzioni dello Stato".

L'area interessata, come spiega all'Ansa, poi, non è neanche un semplice tratto di costa. Per oltre quarant'anni ha ospitato un importante comando marittimo Nato e oggi è destinata a funzioni logistiche e operative della Marina e dell'Aeronautica Militare. "La legalità - , dunque, sottolinea il commissario di Fdi a Napoli - non può essere a geometria variabile. Chi aspira a ruoli di governo deve essere il primo a rispettare le regole. Il rispetto delle istituzioni passa anche da questi gesti".