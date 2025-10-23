Università, Durigon (Lega): “Esami a distanza, essenziali per studenti lavoratori”

Foto: Lapresse

Leonardo Ventura 23 ottobre 2025 a

"Gli esami a distanza non devono essere considerati una misura straordinaria, ma riconosciuti come una risorsa strutturale e strategica all'interno del sistema universitario. Per migliaia di studenti lavoratori, questa modalità rappresenta uno strumento imprescindibile per conciliare il percorso formativo con le esigenze della vita professionale. Limitare o eliminare gli esami online significherebbe, di fatto, escludere una parte significativa della comunità studentesca: persone che, con impegno e sacrificio, investono nel proprio futuro. Mi auguro che il tavolo di lavoro (in programma oggi alle 15, ndr) avviato presso il ministero dell'Università e della Ricerca possa proseguire verso un orientamento favorevole, affinché si continui a promuovere un'educazione realmente inclusiva e innovativa. Nelle more, sarebbe opportuno introdurre tempestivamente un decreto di proroga, vista la difficile congiuntura economica e la condizione di precarietà che colpisce molti giovani. È fondamentale tutelare il diritto allo studio e garantire pari opportunità di successo a ogni studente, indipendentemente dalla propria condizione lavorativa. In un contesto di crescente fragilità socio-economica tra le fasce giovanili, non sorprenderebbe se eventuali restrizioni portassero a forme di protesta collettiva o class action". Lo dichiara Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Senatore e Vicesegretario della Lega.