Ue, Donazzan (FdI-ECR): Giochi Olimpici Invernali, oggi mostra e convegno al Parlamento europeo

Foto: Linkedin

Luigi Frasca 21 ottobre 2025 a

a

a

Oggi martedì 21 ottobre 2025, alle ore 12.30, si terrà l’inaugurazione della mostra sui Giochi Olimpici Invernali 2026 presso il Parlamento europeo di Strasburgo - Weiss, Piano 1, Galleria Nord, organizzata da Elena Donazzan, eurodeputato di Fratelli d’Italia/ECR e vicepresidente Commissione ITRE. A seguire, presso la Sala N1.3 alle ore 15:00, si terrà il convegno sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Alla mostra verranno esposte le torce olimpiche originali delle passate edizioni.

Mentre al convegno, assieme a Donazzan, prenderanno la parola Robert Zile, vicepresidente Parlamento europeo del Gruppo ECR; Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo; Giovanni Malagò, presidente Milano Cortina (in collegamento da remoto).

Il primo panel è dedicato al Valore per le Nazioni con Antonio Paoli, professore dell’Università Studi di Padova; Giusi Princi, eurodeputata italiana PPE; Pal Szekeres, eurodeputato ungherese PfE; Stefano Longo, presidente Fondazione Cortina. Per il secondo panel sul Valore per l’economia sono previsti gli interventi di Carmelo Carbotti, responsabile Marketing Strategico e Ufficio Studi in Banca Ifis; Alessio Cremonese, presidente di Assosport; Mirella Parmeggiani, responsabile del marketing del Consorzio di Tutela del Grana Padano; Marion Maréchal, eurodeputata francese ECR;

Per concludere il dibattito sul Valore per le Persone con Paolo Tavian, presidente Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici; Alessio Cavicchioli, generale di Brigata e comandante del Centro Addestramento Alpino; Daniele Polato, eurodeputato italiano ECR.