L'intervista a Salvini: “Stefani, il governatore più giovane d'Italia. In Toscana la colpa non è solo di Vannacci”

15 ottobre 2025

«In Veneto è l’inizio di un bellissimo percorso che da Luca Zaia, che è uno dei governatori più amati e apprezzati non d'Italia ma d'Europa, ci porterà ad avere il più giovane governatore d’Italia in carica, Alberto Stefani, sindaco oggi parlamentare, che ha 32 anni. C’è chi dei giovani parla e c’è chi invece sui giovani punta, li forma e poi pone loro delle sfide. Governare una regione infrastrutturata ed economicamente decisiva come il Veneto vuol dire che uno ha la stoffa per farlo». Così Matteo Salvini «battezza» l’inizio della campagna elettorale del vice segretario federale della Lega che in Veneto sfiderà il dem Giovanni Manildo. Questa l'intervista del ministro dei Trasporti - che ha anche salutato tutti i presenti all'evento "Infrastrutture al Tempo d'oggi" andato in scena agli Horti Sallustiani - al direttore de Il Tempo Tommaso Cerno.