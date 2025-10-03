Proteste Pro Pal, due assessori e due consiglieri del Pd occupano i binari a Parma

Foto: X FdI

Luigi Frasca 03 ottobre 2025

A occupare i binari di Parma anche due assessori e due consiglieri del Partito Democratico. A riportare la notizia la deputata di Fratelli d'Italia Gaetana Russo. "Le cronache dei giorni scorsi - dice - ci hanno raccontato che dei manifestanti sono scesi in strada, flussi di persone non autorizzati, intenti a protestare contro l'azione dello Stato di Israele per la Global Sumud Flotilla. E il corteo dei manifestanti pro Pal si è spinto all'interno della stazione ferroviaria, presumibilmente con lo scopo di interrompere pubblico servizio. Non sappiamo se taluni di loro siano stati denunciati o se è stato aperto dalle forze dell'ordine un fascicolo giudiziario. Questo spetta alle Forze dell'ordine. Ma la cosa più grave è che pare che presenti fossero i massimi vertici del Pd locale, figure istituzionali non i centri sociali, l'assessore della giunta di Parma alla sicurezza e legalità Francesco De Vanna, l'assessore ai servizi educativi Caterina Bonetti, le consigliere comunali Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo".

Motivo per cui, considerando che parliamo di un reato, punito dall'art. 340 cp, così come lo è quella condotta, punita ai sensi dell'art. 14 del recente Decreto Sicurezza, quanto accaduto per la parlamentare meloaniana è gravissima. "Ci chiediamo - ribadisce - cosa ne pensa la segretaria del Pd Schlein? Prenderà le distanze chiedendo le dimissioni dal consiglio comunale dei 4 dirigenti di partito? Si tratta di condotte che devono essere legittimate, perché provengono da una certa parte politica, o sono degne di sanzioni perché anche gli esponenti del Pd sono cittadini come tutti gli altri? La gogna della giustizia non è nella grammatica di FdI, è il metro di giudizio che la sinistra avrebbe riservato a chiunque di noi. Ma la legge vale per tutti e certe condotte non possono essere discriminate dalla tessera del Pd".