"Meloni, Tajani e Salvini farete la fine di Mussolini". Striscione choc a Bisceglie

Tommaso Manni 03 ottobre 2025

“Meloni, Tajani e Salvini farete la fine di Mussolini”. È quanto appare su uno striscione, sventolato orgogliosamente da alcuni attivisti Pro Pal. In occasione di una manifestazione per la Palestina, a Bisceglie, in Puglia, va di scena l’ennesima dimostrazione di odio da parte dei progressisti che, ancora una volta, prendono di mira le massime cariche dello Stato.

Non tarda ad arrivare, però, la repentina solidarietà di Forza Italia che, attraverso un post, denuncia l’accaduto. “Le minacce – evidenzia – non ci fanno paura”. Preoccupazione, intanto, per il coinvolgimento delle nuove generazioni. “Il linguaggio di odio della sinistra – spiegano gli azzurri - sta influenzando sempre di più i giovani. È gravissimo».