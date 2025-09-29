Il premier indiano Narendra Modi omaggia Meloni scrivendo la prefazione di “Io sono Giorgia”

Foto: La Presse

La politica romana ringrazia il presidente per l'omaggio dedicatole: "Onorata nel profondo"

Edoardo Sirignano 29 settembre 2025

Il premier indiano Narendra Modi scrive la prefazione di “Io sono Giorgia”, la biografia che racconta la vita della premier. Il testo, edito a Nuova Delhi da Rupa, una delle principali case editrici del paese, uscirà nei prossimi giorni e sicuramente, dicono i ben informati, non mancherà di alimentare un dibattito anche oltre la catena dell’Himalaya.

Il presidente nativo del Vadnagar, come anticipato in un’esclusiva di Adnkronos, mediante tale gesto, vuole sottolineare la vicinanza tra due nazioni amiche, basata “su istinti civilizzatori condivisi” come “la difesa del patrimonio, la solidità della comunità e la celebrazione della femminilità come forza guida”. Motivo per cui ritiene importante omaggiare un modello di donna capace di coniugare al meglio tradizione e innovazione. “Sono fiducioso – dice, riferendosi al volume - che sarà accolto come un racconto stimolante di una straordinaria leader politica contemporanea e di una patriota”. Un sentimento non di facciata, considerando che il politico annovera l'opera tra “le sue idee del cuore”, ovvero quel programma radiofonico con cui, dal 2014, si rivolge al suo popolo.

Modi, d’altronde, fino a ora, ha concesso tale privilegio a sole due quote rosa: Anandiben Patel, che prese il suo posto come chief minister del Gujarat e Hema Malini, storica star di Bollywood. Detto ciò, gli esperti di relazioni internazionali non si ritengono sorpresi da tale decisione, considerando che tra i due capi di Stato c’è sempre stato un rapporto di profonda stima e amicizia. Basti pensare al famoso hashtag “Melodi” che, dopo il celebre scatto della Cop28 di Dubai, ha generato migliaia di commenti e reazioni, tornando virale ogni volta che i due si incontrano.

Nonostante tale rapporto, però, la prima inquilina di Palazzo Chigi non tarda a ringraziare chi le ha dedicato lo speciale omaggio: “Le parole del Primo Ministro Narendra Modi – commenta ai taccuini di Adnkronos - per il quale nutro un profondo rispetto, mi toccano e mi onorano nel profondo. Sono sentimenti che ricambio sinceramente, con tutto il cuore, e che testimoniano quanto sia forte il legame tra le nostre Nazioni”.

Nel testo che mira a conquistare i lettori asiatici, ad alimentare il dibattito, però, c'è anche una seconda prefazione a firma di Donald Trump jr, che paragona l’ascesa della politica della Garbatella a quella del Tycoon. “Pochissime persone – spiega - possono onestamente affermare che la loro elezione abbia segnato l’inizio di un cambiamento radicale nella loro nazione. Tra queste, c’è Giorgia Meloni. che ha apportato un cambiamento duraturo in Italia, proprio come è accaduto in America con mio padre”.