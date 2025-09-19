"Governo complice del genocidio". Lo striscione choc della Fgc alla manifestazione della Cgil di Torino

Foto: X

Edoardo Sirignano 19 settembre 2025

"Governo Meloni complice del genocidio. Palestina Libera!". Scoppia una polemica per lo striscione, portato in piazza dalla Fgc e firmato con tanto di falce e martello. Sul web non passano inosservati gli scatti dell'inaudita protesta contro il governo, svoltasi in piazza San Carlo a Torino e a cui hanno partecipato decine di attivisti Pro Pal. Scoppia, dunque, la polemica sulla manifestazione voluta dalla Cgil nel capoluogo piemontese.