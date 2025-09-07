"Assumino": Conte sbaglia il congiuntivo in diretta tv

07 settembre 2025 a

a

a

"Si assumino le proprie responsabilità": l'errore di Giuseppe Conte è da penna rossa a dire poco. Il leader del Movimento 5 Stelle, in un'intervista al Tg1, commette il più banale degli errori nella lingua italiana: sbagliare il congiuntivo. L'ex premier, infatti, invece di utilizzare il modo verbale coretto di "assumere" nella terza persona plurale e dire "assumano", si fa scappare un rivedibile "assumino". Ovviamente Conte conosce il congiuntivo, ciò nonostante l'errore resta da circoletto rosso, tanto che il video è già virale.