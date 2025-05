Europa, il discorso di Antonio Tajani alla Fondazione De Gasperi

13 maggio 2025 a

In occasione della Giornata dell'Europa 2025 e nel 75mo anniversario della Dichiarazione Schuman, oggi, alle 17.30 si terrà a Roma, nella sede del Parlamento europeo, il convegno "De Gasperi, Schuman e il futuro del progetto europeo", promosso dalla Fondazione De Gasperi in collaborazione con la Fondazione Robert Schuman e con il Parlamento europeo in Italia. Interverranno, tra gli altri, Angelino Alfano, presidente della Fondazione De Gasperi, Jean-Dominique Giuliani, presidente della Fondation Robert Schuman, e Martin Briens, ambasciatore di Francia in Italia. A concludere i lavori sarà Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il titolare della Farnesina, secondo quanto trapela, potrebbe lanciare da questo incontro della Fondazione De Gasperi alcuni messaggi anche sul futuro dell'Unione Europea, in particolare sulle riforme e sulle innovazioni che ritiene necessarie e urgenti. Il convegno si inserisce nel percorso di approfondimento avviato con l'Anno Degasperiano, dedicato a riscoprire l'attualità del pensiero e dell'azione di Alcide De Gasperi a 70 anni dalla sua scomparsa.