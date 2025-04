Ambiente: Scoccimarro, governo non impugna la legge FVG sulle aree idonee. "Risposta a una sfida complessa: primi in Italia"

30 aprile 2025 a

“Il Consiglio dei Ministri ha valuto di non impugnare la nostra legge a tutela del territorio: la nostra Regione è quindi formalmente la prima ad aver legiferato in maniera equilibrata ed efficace per regolare la diffusione di impianti di energia rinnovabile su terreni di pregio e agricoli, puntando invece su quelle aree degradate o già destinate a questo tipo di produzione ‘industriale’. Ancora una volta viene confermata la visione strategica e sostenibile della nostra Regione”. Così l’assessore alla Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, ha voluto sottolineare la notizia relativa la riunione del Consiglio dei Ministri odierna che tra i punti all’ordine del giorno vedeva appunto la valutazione della legge regionale 2/2025 sulle aree idonee e non idonee.

“La nostra legge dava risposta a una sfida complessa: garantire energia pulita e concorrere alla sovranità energetica del nostro Paese, senza compromettere la bellezza, la produttività e l'identità del nostro territorio. Oggi il Governo, allo scadere dei termini previsti, ha confermato la bontà delle nostre scelte politiche”, ribadisce Scoccimarro.

Nel ricordare il lavoro di coordinamento del presidente Massimiliano Fedriga e il supporto del Ministro Luca Ciriani e della viceministro Vannia Gava, l’esponente della Giunta Fedriga ha quindi ricordato che “i Governi Conte e Draghi avevano bloccato le azioni regionali. Oggi invece, l’esecutivo Meloni, che già aveva normato per le aree agricole limitandone l’utilizzo a scopo energetico, ha ritenuto accettabili anche la scelta di garantire un tetto massimo di ‘sfruttamento’ dei territori dei singoli comuni”.

“Si tratta comunque di un primo tassello, fondamentale, di un percorso che ha visto l’impegno della Direzione e che ha ora l’obiettivo di completare tutti gli atti e le azioni attuative conseguenti di concerto con i Comuni, in tempi rapidi a garanzia ulteriore del territorio” conclude Scoccimarro.