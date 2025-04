Roma, Mattarella ricoverato per un intervento programmato. "Il presidente non è in pericolo"

15 aprile 2025 a

a

a

Sergio Mattarella è stato ricoverato all'Ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento programmato da tempo. Il presidente della Repubblica ha regolarmente presenziato agli appuntamenti odierni e, come raccontano fonti sanitarie, "non è in pericolo di vita" come fatto temere da alcune indiscrezioni che avevano parlato di generici problemi cardiaci. La situazione del numero uno del Quirinale non desta alcuna preoccupazione, tanto che nel pomeriggio ha ricevuto anche il presidente del Montenegro.