Strage di Vergarolla, Matteoni (FdI): "Il 18 agosto sia la giornata nazionale per il ricordo", la proposta di legge

09 aprile 2025 a

a

a

“Ieri è stata presentata la proposta di legge, a mia prima firma, che istituisce disposizioni per la tutela e la promozione della memoria delle vittime della strage di Vergarolla e l’istituzione della 'Giornata nazionale del ricordo dei martiri di Vergarolla'. Un atto di giustizia e verità, doverosi nei confronti di questa pagina di storia e del popolo istriano". Lo ha annunciato Nicole Matteoni, deputata e segretario provinciale di Fratelli d’Italia Trieste a margine della conferenza stampa per la pdl. "Quel 18 agosto 1946 la spiaggia di Vergarolla si tinse di sangue a causa dell’esplosione deliberata di ordigni bellici. Morirono oltre 100 nostri connazionali, di cui circa un terzo bambini, in quello che è il primo, e ancora oggi il più sanguinoso, atto terroristico della storia della Repubblica Italiana - si legge nella nota dell'esponente di FdI - La mia proposta di legge ha l’obiettivo di promuovere il ricordo di questa tragedia messa per troppo tempo in secondo piano, istituendo una giornata nazionale per la memoria dei martiri che persero la vita in quell’atto vile e intenzionale, rendendo anche onore a chi eroicamente ha prestato soccorso per oltre 24 ore, come il medico triestino Geppino Micheletti".

La giornata individuata per questa ricorrenza "sarà proprio il 18 agosto, lo stesso giorno di quell’estate del 1946. Istituzioni, enti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado potranno promuovere studi, convegni e pubblicazioni per ricordare questi tragici fatti. Come ha ricordato il Ministro Ciriani, ci sono voluti quasi 80 anni prima che un parlamentare si attivasse per istituire una giornata nazionale a memoria dei martiri di Vergarolla, a testimonianza della poca attenzione riservata a questo capitolo di storia", spiega Matteoni, "dello stesso avviso l’On. Bignami, secondo il quale 'la strage di Vergarolla è uno dei momenti più tragici della nostra storia nazionale, assimilabile alla tragedia delle Foibe, di cui si sono perse a lungo le tracce'".

Matteoni rimarca: "Condivido il pensiero dell’On. Amorese che è intervenuto dicendo che 'coloro che nei decenni passati pensavano di avere ormai relegato nell'oblio la tragica vicenda della strage di Vergarolla si sbagliavano. Grazie anche all'impegno costante dell'On. Matteoni, la più grande strage di Italiani in tempo di pace sarà ricordata e saranno onorati tutti i martiri, anche quelli senza nome a cui le esplosioni hanno negato perfino il riconoscimento. Un'altra pagina strappata che finalmente avrà la dignità storica che merita'. Dello stesso tono l’On. Walter Rizzetto, che ha ribadito 'Questo evento tragico, avvenuto poco dopo la nascita della Repubblica, richiede un riconoscimento e una memoria che fino ad oggi sono stati trascurati. La detonazione ha tentato di strappare il cordone ombelicale di queste persone da quelle terre. Una vicenda mai chiarita fino in fondo in termini di responsabilità'. Importante testimonianza anche da Emanuele Merlino, Caposegreteria Tecnico del Ministro alla Cultura che ha ribadito quanto il Governo Meloni e il Ministero della Cultura sia stato attento al tema, in primis istituendo il Museo del Ricordo grazie proprio ad una proposta di legge che porta la firma di Giorgia Meloni".

Infine "ringrazio sentitamente il Ministro Luca Ciriani, i colleghi deputati Galeazzo Bignami, Walter Rizzetto e Alessandro Amorese e il Dott. Emanuele Merlino per i loro interventi e tutti coloro che hanno partecipato alla conferenza, compresi alcuni esuli da Pola che ci hanno onorato della loro presenza. L’augurio è che il 18 agosto 2026, data che segna l’80esimo anniversario di questa tragedia, si potrà celebrare la prima Giornata nazionale del ricordo dei martiri di Vergarolla”, conclude la deputata.