Valditara annuncia la nascita dell'Orchestra della scuola italiana. "Valorizziamo il talento dei nostri studenti"

03 aprile 2025 a

a

a

«Oggi nasce l’orchestra nazionale della scuola italiana. È una decisione che ho fortemente voluto per valorizzare lo straordinario contributo che i licei musicali e la nostra cultura musicale offrono alla società del nostro Paese. Questa orchestra nazionale deve essere qualcosa che non solo valorizza le straordinarie esperienze dei nostri giovani che studiano nei licei musicali, ma che favorisce l’avvicinarsi dei giovani e della gente, dei cittadini, della popolazione, alla bellezza della musica classica». Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto nella Basilica Papale di San Francesco in Assisi alla presentazione del progetto ’Uto Ughi per i Giovani', percorso formativo che coinvolge gli studenti nei principali teatri delle città italiane, evento speciale per insegnanti e studenti dedicato alla scoperta della musica classica e dell’arte.

«A novembre - ha proseguito l’esponente del governo - abbiamo pensato di prevedere una prima esibizione pubblica importante e questa orchestra sarà l’occasione per dare vita anche alle orchestre regionali, in modo da moltiplicare questa straordinaria opportunità per tanti giovani ma anche per tanti fruitori della nostra musica, della musica classica». «Altra novità importante - ha inoltre sottolineato Valditara - la risoluzione approvata ieri della Commissione VII della Camera che, negli 800 anni dalla concezione del Cantico delle Creature, invita le scuole italiane a riflettere, a far conoscere, a commentare, a pensare su una straordinaria opera che ha una portata mondiale, fondamentale anche per le radici della nostra civiltà». «Infine - ha concluso il ministro dell’Istruzione e del Merito - con il Maestro Uto Ughi abbiamo voluto rafforzare la cultura musicale nelle scuole, a partire dalla scuola d’infanzia, a partire dalla scuola primaria: la storia della musica, il canto ma soprattutto quella educazione alla sensibilità musicale e la formazione dei docenti per trasmettere questo straordinario patrimonio che arricchisce i nostri giovani».