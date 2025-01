Luca Palmegiani, cordoglio di FI. Moratti: "Collaborava con il mio staff, era appassionato di politica"

11 gennaio 2025 a

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Forza Italia, che proprio oggi si era riunita a Rivisondoli (località montana in Abruzzo) per una kermesse di partito. Luca Palmegiani, militante di FI, di cui era anche stato coordinatore dei giovani a Latina, è morto dopo essere stato ritrovato a terra nei pressi dell’hotel dove pernottava per la convention. Sebbene siano ancora in corso le indagini sull'accaduto, tutto, compresa una serie di messaggi postati poco prima su Instagram, lascia pensare che il 25enne abbia preso la tragica decisione di togliersi la vita. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato attorno all’ora di pranzo dal quinto piano di uno degli alberghi della zona. "Amici miei, vi amo tutti e vi proteggerò dall’alto. Siete stati la seconda famiglia migliore che potessi mai desiderare. Luca vi ama, ricordatemi con il sorriso che vi ho sempre strappato!", aveva scritto poco prima in un post su Instagram. E ancora: "Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime", spiegava, per poi mandare pensieri a chi più gli stava a cuore: la nonna, la fidanzata, la comunità del suo partito. "Se a Latina non mi dedicate manco una via m’arrabbio…", aveva persino scherzato.

Venuto a conoscenza della tragica notizia, il leader di Forza Italia ha deciso di sospendere la kermesse. "È morto Luca", ha annunciato il vicepremier incredulo alla platea. "Abbiamo sperato che ce la facesse ma non è andata così", ha detto. "Non ti dimenticheremo mai. Ciao Luca, addio cuore azzurro", ha digitato poi Tajani a corredo di una foto che lo ritrae con il ragazzo. Messaggio carico di dolore è quello che Letizia Moratti ha affidato ai social. "Sono sconvolta per la tragedia di Luca Palmegiani", ha scritto il presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, ricordando che il 25enne aveva da poco iniziato a collaborare con il suo team. "Luca da pochi mesi aveva iniziato a collaborare nel mio staff, dimostrandosi attento e serio, con una grande passione per la politica che avrebbe certamente continuato a coltivare con impegno".

"Poco prima delle festività aveva concluso con successo il percorso universitario e ci eravamo tutti congratulati con lui", ha raccontato Moratti. "La profondità di un disagio e di un gesto così estremo ci lascia senza parole, ci fa riflettere, uniti dal dolore e dal pensiero di quanto Luca si sia fatto apprezzare e ben volere. Sono vicina alla sua famiglia, in particolare alla nonna alla quale ha voluto dedicare un dolce, straziante, ultimo pensiero", ha aggiunto. "La notizia dell’improvvisa scomparsa di Luca Palmegiani è sconvolgente. Luca era un ragazzo educato, sempre presente, sempre disponibile. Un innamorato della politica, di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Era un’attivista appassionato del movimento giovanile a Milano. Un ragazzo straordinario che ci mancherà moltissimo. Desidero esprimere il mio più profondo e affettuoso cordoglio ai suoi famigliari", ha invece commentato la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.