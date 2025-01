Giorgia Meloni, la domanda spiazzante: "Calpesta le formiche?". Come risponde la premier

09 gennaio 2025 a

Nella conferenza stampa di inizio anno di giovedì 9 gennaio organizzata da Ordine dei Giornalisti e Associazione della Stampa Parlamentare, la premier Giorgia Meloni ha risposto a decine di domande dei giornalisti presenti. Tra queste anche quella del direttore dell'agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev, che come un anno fa si è prodotto in un quesito piuttosto "creativo". Il video-giornalista le ha chiesto infatti "se calpesta le formiche, ci fa caso mentre cammina? Un detto popolare vuole che quando si calpestano le formiche, poi piove".

"Non lo so - ha replicato, divertita e un po' psiazzata la premier - Le confesso, se le vedo, no. Poi, non le vedo sempre... Ci starò più attenta". Nel 2022 lo stesso giornalista parlamentare aveva invece chiesto alla premier se il proprio tempo fosse "circolare o lineare" (lei rispose "cadenzato"), e infatti Meloni ha accolto con ironia il suo turno concedendosi un dialettale "eccallà", espressione molto romana per il concretizzarsi di un evento "temuto".