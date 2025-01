Caivano, la visita a sorpresa di Mattarella. “È una comunità importante”

05 gennaio 2025 a

a

a

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato stamani a sorpresa nella chiesa del Parco Verde a Caivano, hinterland a nord di Napoli. Il numero uno del Quirinale è giunto nella Chiesa dove don Maurizio Patriciello stava celebrando la messa delle 12. Mattarella è dal 2 gennaio a Villa Rosebery, residenza presidenziale a Napoli, in visita privata, e nella giornata di ieri si è recato anche nella chiesa di Santa Chiara, nel centro storico della città. Al termine della messa don Patriciello ha invitato il Presidente della Repubblica a parlare agli altri fedeli presenti: "Accolgo l'invito di don Patriciello con un certo imbarazzo a parlare alla fine della messa - ha detto il Capo dello Stato, come da video postato sui social da alcuni del fedeli presenti alla celebrazione della messa - ma lo faccio volentieri e lo ringrazio per l'opera che presta e per questa magnifica celebrazione".

Il suocero del boss minaccia con un coltello don Patriciello. Caivano sotto choc

"Caivano è una comunità importante - ha detto ancora Mattarella - e i miei auguri non sono solo per l'anno che è appena cominciato, ma anche per il futuro, particolarmente dei bambini e dei ragazzi perché su di loro sono le speranze che la comunità di Caivano ha a cuore, il futuro di bambini e ragazzi”. "Sono queste le esigenze che tutti avvertiamo: garantire lavoro, impegno, crescita, benessere, cultura, impegno. È questo l'augurio che rivolgo a tutta la comunità e per il futuro dei ragazzi e dei bambini”, il resto delle parole ai fedeli presenti alla celebrazione. Insieme con Mattarella, anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Al termine della cerimonia eucaristica, il Presidente della Repubblica ha posato per una foto ricordo con don Patriciello e altri fedeli ai piedi dell’altare.

Video su questo argomento Blitz e sgomberi al Parco Verde: va avanti la strada per il modello Caivano | GUARDA

"È un segnale molto importante" quello che arriva "dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa delle 12 nella parrocchia di don Maurizio Patriciello". Le parole a LaPresse del prefetto di Bari. ”Sia dal Governo sia dal Capo dello Stato arriva un segno di grande speranza nel solco della legalità ed è uno sprone ad andare avanti. Come prefetto, sono grato per quello che fanno Governo e Capo dello Stato - ha sottolineato -. Mattarella a Caivano è un segnale davvero importante".