Alessandra Todde su decadenza dal consiglio: "Ho sentito Conte e Schlein"

04 gennaio 2025 a

«Ho sentito Conte e Schlein, chiaramente ho il supporto della mia forza politica e di tutte le forze politiche della mia maggioranza che ovviamente stanno lavorando per sostenermi. Credo che queste cose debbano essere affrontate nella misura in cui accadono, con la forza della verità e dei fatti, io so lavorare solo così». Così la 5 Stelle Alessandra Todde, dichiarata decaduta dal collegio di garanzia elettorale della Corte d’Appello di Cagliari per irregolarità nelle spese elettorali.

Il caso Todde scuote il campo largo. Piga (FdI): "Se ha barato, si rivota"

Intanto si susseguono le dichiarazioni da parte degli esponenti della maggioranza in consiglio regionale. «Piena fiducia nella presidente Alessandra Todde: ha ottenuto la fiducia dei cittadini sardi in una competizione pienamente democratica e insieme a noi ha chiesto un voto per un nuovo corso della Sardegna che finalmente è cominciato. Nel massimo rispetto per gli atti della magistratura, siamo fiduciosi che le questioni segnalate possano essere chiarite». Lo dichiara Davide Baruffi, responsabile Enti Locali nella segreteria nazionale del Partito democratico.