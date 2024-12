4 di sera, il duello Meloni-Schlein? Pasquino non si tiene: "Maschilisti e camerati..."

29 dicembre 2024 a

Fine anno, tempo di bilanci a partire dalla politica e dal 2024 delle due leader deiprincipali partiti di maaggiroanza e opposizione, Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Nel corso di 4 di sera il professore Gianfranco Pasquino, docente emerito di Scienze Politiche all'Università di Bologna, chiamato a esporsi su chi avesse vinto il "duello", più che fornire una risposta ai telespettatori si è lanciato all'attacco dei dirigenti di Fratelli d'Italia.

"Non è vero che la politica è definitivamente in mano alle donne - ha spiegato il professore -. Perché in democrazia il potere esecutivo si conquista e si perde. Però bisogna sottolineare che sia Giorgia Meloni sia Elly Schlein hanno acquisito il potere all'interno del loro partito. La Meloni anche nell'ambito governativo, perché hanno sconfitto gli uomini. Questo è il punto da sottolineare. Giorgia Meloni ha sconfitto un partito fatto da maschilisti, che erano anche peggio. Alcuni - ha poi aggiunto - erano davvero camerati e rimangono camerati. Elly Schlein ha vinto contro Stefano Bonaccini, cioè un candidato fortissimo", attacca Pasquino. Sorvolando sul fatto che il primo presidente del Consiglio donna in Italia è Meloni...