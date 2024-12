Comunità Incontro, la visita del senatore Gasparri: "Qui la vera alternativa"

26 dicembre 2024 a

Oggi ad Amelia presso la Comunità Incontro il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri ha incontrato i ragazzi che stanno concludendo il loro percorso di abilitazione per riprendere un posto nella società. “Le comunità terapeutiche rappresentano la vera alternativa alla droga. Il governo sta assumendo iniziative per valorizzarle con regole che ne facilitino la operatività, consentendo la possibilità di scegliere una comunità in qualsiasi parte d'Italia, a prescindere dal luogo di residenza delle persone che vogliono affrontare questo percorso”, ha detto Gasparri. “Combattere la droga è un'assoluta priorità per tutte le Istituzioni. Stiamo potenziando gli interventi tesi a offrire delle risposte concrete a chi vuole uscire da questa tragedia. Una mano tesa per le famiglie - ha proseguito -, e la volontà ferma di applicare pienamente le norme che consentono ai detenuti tossicodipendenti, con condanne fino a sei anni, di uscire dal carcere per andare presso una comunità. Questa norma esiste da tempo, ma deve essere applicata più ampiamente. In questo modo, offriremo una risposta più adeguata a chi rischia di rimanere distrutto dalla droga all'interno di un carcere”.

“Con gli arresti domiciliari in comunità si consente di affrontare in una condizione migliore un percorso di pieno ritorno alla vita. Siamo molto contenti delle iniziative del governo e dell'attuale maggioranza per contrastare l’uso delle droghe e per consentire la rinascita di tante persone”, ha continuato. “Per quanto riguarda poi l'emergenza carcere siamo certi che le sollecitazioni, che in particolare Forza Italia ha rivolto alle autorità di governo, troveranno ulteriore e adeguata attenzione. L'alternativa alla droga è la vita. L'alternativa al carcere è la comunità che insegna valori, ma anche attività professionali che consentono un ingresso a pieno titolo alla società per persone che possono ritrovare una piena e totale autonomia”, ha concluso.