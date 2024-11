Report, richiamo dell'Agcom alla Rai per il servizio sulla Liguria ad urne aperte

27 novembre 2024 a

a

a

Nessuna violazione della legge sulla par condicio, per la Rai arriva però un richiamo dall’Agcom in merito al servizio del 27 ottobre ’Liguria Nostra’ andato in onda su Report in concomitanza con le elezioni regionali in cui ha poi trionfato Marco Bucci, candidato del centrodestra. È quanto svela LaPresse dopo il consiglio Agcom andato in scena ieri. Il richiamo alla Rai è al rispetto dei principi generali di equilibrio e il richiamo agli articoli 4-5-6 Tusma.

Gasparri esulta per la vittoria: “Abbiamo vinto nonostante l'handicap di magistratura e Rai”

A presentare il ricorso era stato Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato e membro della commissione di vigilanza Rai. Queste le sue parole nell’occasione: “Ho inoltrato oggi il ricorso all’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni relativo alla violazione del silenzio elettorale da parte della trasmissione Report, andata in onda sui Rai 3, domenica 27 ottobre, in riferimento alle elezioni, proprio mentre questa consultazione elettorale si svolgeva. La sconfitta di Report e delle sinistre non ha reso inutile il ricorso. Il fallimento della manovra politica non cancella le gravi colpe di Report e della Rai”. Anche ad inizio novembre si erano registrate scintille tra il senatore azzurro e la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, in quell’occasione per un servizio su Antonella Giuli: “Report Rai3 è l'Hamas della tv. Dietro c'è più di quel che appare, ho fatto bene a segnalare alla magistratura gli antisemiti della Rai".