Fitto commissario Ue, Meloni: auspico massimo sostegno dal sistema Italia

Ursula rischia grosso, i veti sulle nomine mettono in stallo la Commissione

Torna a chiedere il massimo sostegno alla candidatura di Raffaele Fitto a commissario europeo la premier Giorgia Meloni, mentre Pd e M5s continuano a remare contro. "Sono certa che la prossima Commissione sarà più attenta ai bisogni di cittadini e imprese. A tal proposito non posso che augurarmi il massimo sostegno da parte del sistema Italia, forze politiche comprese, alla conferma della vicepresidenza esecutiva della prossima Commissione per il Commissario italiano Raffaele Fitto", ha scritto Meloni in una lettera letta nel corso dell’evento NGV Italy a Milano.

"Ci deve dire da che parte sta", Meloni stana Schlein su Europa e migranti

"Il ruolo di vicepresidente consentirà al nostro Commissario" Raffaele Fitto "già dotato di un portafoglio significativo alla coesione e alle riforme, di supervisionare altre politiche settoriali come quella dei trasporti, affidata al commissario greco Tzitzikostas", si legge ancora nel messaggio inviato dalla premier. "Proprio a lui spetterà la redazione di un nuovo piano europeo per il settore automotive, che ci auguriamo possa vedere la luce quanto prima per dare risposte alla crisi del settore", afferma Meloni che ieri nella chiusura di campagna elettorale per Donatella Tesei, in Umbria, si era rivolta direttamente alla segretaria del Pd Elly Schlein: "Ci deve dire da che parte sta".