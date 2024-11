Musk, Biancofiore frena la censura della sinistra: “Vogliono imbavagliare una legittima critica”

13 novembre 2024 a

La senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE, si è espressa sulle polemiche della sinistra riguardo all’intervento di Elon Musk su X e il suo messaggio sui giudici dopo le recenti sentenze sui migranti in Albania: “Ogni giorno un cittadino si sveglia e scopre che le sinistre latu senso stravolgono i concetti di libertà d’espressione e di pensiero, sacri diritti sanciti dalla nostra Costituzione, la più bella del mondo, e universalmente riconosciuti in tutti i Paesi democratici. Che Elon Musk come libero cittadino non possa esprimere una sua idea, una critica, un’opinione condivisibile o meno, questo si ha un retro gusto di censura che i soliti noti direbbero fascista. Non ci si può riempire la bocca con la necessità di tutelare il diritto di critica e poi, non appena qualcuno mette in evidenza storture del nostro sistema stridenti con la Costituzione stessa, si usano due pesi e due misure”.

“In questo nostro strano Paese – ha proseguito la Biancofiore - secondo le sinistre di dovrebbe accettare che un già ministro dell’ Interno che ha fatto il proprio lavoro e dovere, difendendo i confini italiani dagli immigrati illegali, rischi 6 anni di galera e venga definito criminale dalle Ong pagate da Soros e compagnia danzante e poi si dovrebbe viceversa imbavagliare Musk, solo perché cerca di riportare il mondo ad un sentimento corretto di giustizia e democrazia, condiviso dalla gente per bene. Constatare che i magistrati italiani non sono eletti dal popolo e che in alcuni casi, che imbarazzano anche la maggioranza seria dei magistrati del nostro Paese, sembrano più interessati a fare politica che applicare le leggi, come dimostrano alcune sconcertanti e-mail, è una responsabilità personale che Musk si è preso con il coraggio di chi ha una visione globale e si meraviglia del fatto che in Italia si stia invertendo il ruolo costituzionale tra chi fa le leggi su mandato del popolo sovrano e chi dovrebbe applicarle”.

Biancofiore ha concluso così il suo messaggio: “Poi condivido le parole del Presidente Mattarella, l’Italia è un grande paese democratico che sa badare a se stesso nel rispetto della Costituzione, concetto che spero arrivi anche a coloro che sembrano sordi innanzi a detti principi”.