7 ottobre, l'imbarazzo di Schlein: “Il Pd era in sinagoga”. Ma nessun leader si è presentato

Elly Schlein prova a giustificarsi, ma la risposta crea ulteriore imbarazzo. Intervenendo al 'Live in' di SkyTg24, la leader del Partito democratico è stata interrogata sulla sua assenza ieri in sinagoga nell'anniversario del 7 ottobre, data della strage perpetrata da Hamas in Israele. Questa la risposta della segretaria: “Il Pd c'era nella presenza del nostro responsabile Esteri Peppe Provenzano e diversi deputati e senatori. Il Pd c’era”. Peccato che non ci fosse lei o altri veri big dei dem.

Le grandi assenze dei leader della sinistra in sinagoga il 7 ottobre: Schlein e Conte scomparsi

Nel corso dell’intervista le è stato chiesto anche dell’idea della patrimoniale: “La prima cosa da fare è combattere l'evasione fiscale, abbiamo un governo che ha fatto 20 condoni, è un segnale per chi vuole fare il furbo. Noi non saremmo d'accordo ad alzare le tasse sul ceto medio, ma penso che faccia bene Lula a chiedere ai governi una tassa internazionale sui super ricchi. Questa discussione si può fare - ha aggiunto Schlein -. Quindi bene una tassazione progressiva, ma non alzando le tasse al ceto medio, si può discutere di una patrimoniale a livello europeo, internazionale, concertato. Si è raggiunto un accordo della tassazione minima delle imprese, quindi Lula ha fatto bene a portare all'attenzione dei governi la tassazione dei super ricchi”.

Altro tema delicato sono le elezioni regionali e la presenza o meno del simbolo di Italia Viva in Emilia Romagna: “Delle alleanze si stanno occupando i territori e i nostri candidati governatori a partire da Michele De Pascale. Noi cerchiamo sui temi di costruire delle convergenze, andiamo avanti con questo approccio qui, anche in Parlamento. Abbiamo molto rispetto dei nostri alleati, cerchiamo di farci carico dei problemi che manifestano anche se non sempre è facile. Noi diciamo non veti personali ma condizioni programmatiche. Noi affianchiamo il lavoro dei territori ma non facciamo imposizioni dall’alto”. Palla buttata in tribuna.