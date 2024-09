Clio Bittoni Napolitano, addio all'ex first lady: aveva 89 anni

10 settembre 2024 a

Clio Bittoni Napolitano si è spenta all'età di 89 anni. Nata a Chiaravalle (An) il 10 novembre 1934, avvocata della Lega delle Cooperative, l’ex first lady è stata sposata col Capo dello Stato emerito Giorgio Napolitano per 64 anni. Dalla loro unione sono nati due figli, Giovanni e Giulio. Durante gli anni di permanenza al Colle, Clio ha accompagnato spesso il marito nelle visite ufficiali ma non amava i protocolli. L’ultima apparizione pubblica insieme fu nel gennaio 2015, quando i due lasciarono il Quirinale e fecero ritorno nella loro casa nel quartiere Monti. A dare la notizia della scomparsa della moglie dell'ex presidente della Repubblica (morto il 22 settembre 2023 a 98 anni), è un articolo di Maurizio Caprara pubblicato sul Corriere della Sera.