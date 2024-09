Sangiuliano dopo il faccia a faccia con Meloni: "Mai un euro del ministero per la Boccia"

03 settembre 2024 a

a

a

Novanta minuti a Palazzo Chigi dove Gennaro Sangiuliano è stato a colloquio con la premier Giorgia Meloni. Il ministro della Cultura - da giorni al centro del dibattito politico per il ’caso’ della presunta consulente Maria Rosaria Boccia - era entrato ed uscito in auto dall’ingresso posteriore della sede del governo senza quindi rilasciare dichiarazioni ai cronisti. I giornalisti, operatori televisivi e fotografi, appresa la notizia dell’arrivo di Sangiuliano a Palazzo Chigi si erano assiepati davanti all’ingresso principale per poi abbandonare la ’postazione’ a causa di un forte temporale.

"Sangiuliano non ha speso soldi per Boccia". Meloni a tutto campo

Poco dopo è però arrivata una nota di Sangiuliano pubblicata sul sito del Ministero della Cultura: “Sono stato a colloquio con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per ribadire la verità delle mie affermazioni contenute nella lettera inviata questa mattina al quotidiano ‘La Stampa’: mai un euro del ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa Maria Rosaria Boccia che, rispetto all'organizzazione del G7 Cultura, non ha mai avuto accesso a documenti di natura riservata”.