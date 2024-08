Liguria, sì al giudizio immediato per Toti. Il processo al via a novembre

05 agosto 2024 a

La gip Paola Faggioni ha accolto la richiesta della procura di Genova di giudizio immediato per l’ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, l’imprenditore portuale Aldo Spinelli e l’ex presidente dell’Autorità portuale di Genova e Savona, nonchè ex ad di Iren, Paolo Emilio Signorini. La prima udienza è stata fissata il 5 novembre. Le difese dovranno scegliere, entro il 15 settembre, se procedere con rito ordinario oppure se scegliere l’abbreviato o il patteggiamento. All’ex presidente della Regione Liguria vengono contestati la corruzione e il finanziamento illecito, mentre a Signorini e Spinelli la sola corruzione. Il collegio giudicante è composto dai giudici Roberto Cascini, Riccardo Crucioli e Valentina Vinelli: viene assegnato automaticamente in base a una tabella stabilita con un sistema informatico. Per Toti arriva quindi la possibilità di difendersi in tribunale dopo le accuse e i tre mesi di arresti domiciliari, che lo hanno poi costretto alle dimissioni, unica via per tornare in libertà.