Pompei, Valditara in visita: "Successo del Piano Estate, 950mila studenti coinvolti"

“Circa 950 mila studenti coinvolti, oltre 4.500 le scuole che hanno partecipato. Possiamo dire che il Piano Estate è stato un successo. La scuola è punto di riferimento per studenti e famiglie anche nei mesi estivi”. Queste le parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che in serata si recherà al Parco Archeologico di Pompei, in occasione dell’edizione speciale di “Scuola Futura”. “Il Piano Estate, per il quale abbiamo stanziato 400 milioni di euro, a cui si aggiungono 18 milioni di euro di fondi PCTO e circa 80 milioni di euro di fondi PNRR, rappresenta un impegno concreto del nostro Ministero per garantire a tutti gli studenti opportunità di crescita di qualità, anche al di fuori del tradizionale anno scolastico, e alle famiglie un supporto concreto durante i mesi estivi. Le attività organizzate a Pompei - ha dichiarato Valditara - sono un esempio straordinario di come possiamo offrire esperienze formative arricchenti, che aiutano a colmare i divari territoriali, a potenziare le competenze, a sviluppare una sana socialità, venendo incontro anche alle esigenze lavorative delle famiglie”.

Il Ministro evidenzia inoltre l’importanza della partecipazione attiva degli istituti e delle comunità locali per realizzare una vasta gamma di attività, tra cui laboratori creativi, esperienze sportive, culturali e ludiche, corsi di recupero e di potenziamento, tutte mirate a sostenere la crescita dei giovani. Ecco i numeri del Piano Estate: 4.526 istituzioni scolastiche; 37.069 moduli didattici e formativi richiesti dalle scuole; 1.112.070 ore di formazione e di didattica aggiuntiva richiesti per il Piano Estate; circa 800.000 studenti coinvolti nei percorsi formativi; 2.576 moduli didattici specifici di PCTO all’estero; 40.320 studenti coinvolti in percorsi di PCTO; circa 110.000 studenti attualmente in formazione nei seguenti percorsi PNRR: contrasto alla dispersione scolastica e superamento dei divari territoriali per le Scuole secondarie di primo e di secondo grado; STEM e orientamento per le Scuole primarie e secondarie; competenze linguistiche per le Scuole primarie e secondarie. Le attività realizzate: consapevolezza ed espressione culturale: 21,9%; Sport: 18,7%; Competenze personali, relazionali e sociali: 14,9%; Competenze STEM: 11,2%; Contrasto alla dispersione scolastica, Italiano, Lingua straniera, Coding e competenze digitali, PCTO all’estero, Cittadinanza; Competenze imprenditoriali. Il 41% dei progetti ha interessato le scuole del Sud.