Lega, consigliere preso per il collo: "Ti spacco i denti". Salvini: "Inaccettabile"

Un episodio incredibile. Che dovrà essere chiarito. Al più presto. Ma che lascia autentico sconcerto. Secondo le denunce degli esponenti leghisti, ieri Filippo Frugoli, durante il consiglio comunale di Massa, sarebbe stato aggredito e picchiato dal consigliere del Partito Democratico, Stefano Alberti. Quest'ultimo avrebbe atteso l'arrivo del politico del Carroccio fuori dalla sala per poi afferrarlo al collo e strattonarlo. È lo stesso Frugoli, in un lungo post sul proprio profilo Instagram, a spiegare l'accaduto. "Dopo aver fatto il mio intervento complimentandomi con l’amministrazione per il lavoro svolto e per il miglioramento della città. Alberti ha risposto con ironia, facendo una battuta per criticarmi. Battuta alla quale ho risposto con una semplice altra battuta e ridendo poco dopo”. È in questo momento che la situazione sarebbe degenerata e il consiglio comunale della cittadina toscana si sarebbe trasformato in un saloon.

"Alberti ha iniziato a urlarmi frasi minacciose come ti spacco i denti, vieni fuori, e ti aspetto dopo, ridi ora che dopo non ridi senza 56 denti'”. Parole che, da lì a breve, sarebbero diventati fatti. Fatti violenti. "Io non ho reagito, mi sono pietrificato e rimasto immobile. Ora – ha concluso Frugoli – ho un livido sul collo, un po' di dolore e di spavento, ma sarebbe potuta finire in maniera molto peggiore”. Un episodio sul quale questa mattina è intervenuto anche il segretario del Carroccio, Matteo Salvini. "Un comportamento selvaggio e inaccettabile, alla faccia della tolleranza rossa. Piena solidarietà a Filippo, che è stato subito portato in pronto soccorso per accertamenti e che ovviamente procederà a denunciare il suo democratico aggressore".

Sdegno e richiesta di immediati provvedimenti sono giunti dall''eurodeputato leghista, Susanna Ceccardi. "Ieri sera Filippo Frugoli, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Massa, in Toscana, è stato brutalmente aggredito da un consigliere del Pd che lo ha minacciato e afferrato per il collo, davanti a tutti. Un episodio di inaudita gravità, per il quale chiediamo al Partito Democratico di prendere provvedimenti verso il consigliere, il quale deve immediatamente dimettersi. Mi auguro che gli esponenti politici di tutti i partiti stigmatizzino con forza quanto accaduto e in generale l’inaccettabile clima di odio politico che si respira in questo periodo. Da parte mia, un augurio di pronta guarigione a Filippo e l’invito a continuare le nostre battaglie nel segno della democrazia e della libertà. Io e la Lega siamo con te".