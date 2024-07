Torino, Meloni contro il giornalista aggredito: "Individuare subito i colpevoli"

21 luglio 2024 a

a

a

La Digos di Torino sta compiendo degli accertamenti per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto al circolo Asso di Bastoni, dove un gruppo di militanti di Casapound avrebbe aggredito il giornalista de La Stampa Andrea Joly che stava documentando con lo smartphone una festa organizzata per i 16 anni del Circolo. Sul web è stato diffuso un video che mostra il cronista cadere per terra, accerchiato da altre persone, ma dal Circolo negano ogni responsabilità. «Hanno visto una persona che stava facendo foto e video e quando gli hanno chiesto chi fosse non si è identificato come giornalista ma, anzi, ha spintonato dei ragazzi creando un battibecco».

Fitto, Belloni e l'ipotesi “civica”: il piano di Meloni per contare in Europa

Sul giornalista aggredito davanti alla sede di Casapound. "Esprimo la mia solidarietà al giornalista Andrea Joly rimasto vittima di un'inaccettabile aggressione a Torino - ha detto Giorgia Meloni - Un atto di violenza che condanno con fermezza e per il quale mi auguro i responsabili siano individuati il più rapidamente possibile. L'attenzione del Governo è massima e ho chiesto al Ministro dell'Interno Piantedosi di essere aggiornata sugli sviluppi del caso". Del caso ha parlato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Troppa violenza e intolleranza in Italia contro chi non la pensa come te. A Torino aggredito un giornalista de LaStampa da estremisti di destra, a Roma due ragazzi picchiati perché omosessuali, minacce di morte a Forza Italia. Condanniamo con grande fermezza ogni violenza!».