Sondaggio Tecnè, Forza Italia si consolida al terzo posto: Tajani mette la freccia su Conte

20 luglio 2024 a

a

a

Un nuovo sondaggio di Tecnè-Dire certifica il buon lavoro di Forza Italia. Nella rilevazione pubblicata il 20 luglio il partito guidato da Antonio Tajani si stabilizza al terzo posto del borsino dei partiti nelle intenzioni di voti degli italiani. Gli azzurri, rispetto a sette giorni fa, guadagnano un ulteriore 0,2% e passano così al 10,2%, assestandosi alle spalle di Fratelli d'Italia e Partito democratico. Il partito di Giorgia Meloni rimane stabile da una settimana all'altra, conquistando il 28,7% delle preferenze degli intervistati. +0,1% per Elly Schlein e i suoi, che crescono fino al 24,6%. Ancora fuori dal podio il Movimento 5 Stelle: continuano i guai per Giuseppe Conte, che non riesce a riportare i grillini in doppia cifra, fermandosi al 9,8% (+0,1%).

Il patto segreto Renzi-Schlein: il nuovo "campetto largo" fa scattare la rivolta Pd

Perde uno 0,1% la Lega, ora all'8,4%. Aumento di un decimale per Alleanza Verdi-Sinistra (6,9%) e Azione (3,2%). Appaiate al due percento Italia Viva (guadagna uno 0,1% in una settimana) e +Europa, che invece ha perso lo 0,2%. Pesante tonfo per Pace Terra Dignità di Michele Santoro, che dal 1,9% perde lo 0,3% fino all'1,6% complessivo. In generale l'astensione è del 48,7%. Per quanto riguarda invece il borsino del governo si evidenzia dal sondaggio che il 39,2% (+0,1%) degli intervistati ha fiducia nell'operato di Giorgia Meloni e il suo esecutivo, mentre il 53,7% (+0,2%) non ha fiducia nel governo. Non sa il 7,1% (-0,3%) degli interpellati.