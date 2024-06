Francia, il calciatore Koundé infrange il silenzio elettorale con il post anti Le Pen

30 giugno 2024 a

Il calciatore francese Jules Koundé ha infranto il silenzio elettorale e durante il primo turno delle elezioni legislative in Francia ha affermato che Le Rassemblement National «non è la soluzione». Alla vigilia degli ottavi di finale degli Europei di calcio, dove la Francia incontrerà il Belgio, Koundé ha scritto su ’X’ che «votare è un dovere oltre che un diritto, la forza della democrazia è che ogni voce conta e ognuno è libero di esprimere la propria opinione» e che oggi «è un giorno importante per la Francia e per il suo futuro». Difensore del Barcellona, ​​25 anni, Koundé ha affermato che «da parte mia vedo che l’estrema destra non ha mai portato un paese a ottenere più libertà, più giustizia e convivenza. E non credo che lo farà mai». Anche se è vietato fare propaganda elettorale dalle 23:59 di venerdì, Koundé ha scritto sul social network di Elon Musk che il partito guidato da Marine Le Pen e Jordan Bardella è «un partito basato sull’odio verso gli altri, sulla disinformazione e le cui parole intendono stigmatizzarci e dividerci». Il post ha subito scatenato una valanga di commenti tra gli utenti.