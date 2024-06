Gioventù nazionale, La Russa non fa sconti: frasi inaccettabili e solidarietà a Ester Mieli

27 giugno 2024 a

"La mia più sincera e affettuosa solidarietà alla senatrice e amica Ester Mieli, vittima di frasi inaccettabili da parte di alcuni militanti di Gioventù Nazionale". Non ci gira intorno il presidente del Senato Ignazio La Russa che con un post su Facebook interviene dopo la seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage sui giovani di FdI. "Frasi che vanno contro i valori del nostro partito, fermamente radicati nei principi della democrazia, della libertà e del rispetto della dignità umana. Esprimo totale e ferma condanna verso ogni forma di razzismo e antisemitismo che sono da sempre agli antipodi dei valori a cui ho ispirato il mio impegno politico", commenta la seconda carica dello Stato.

Ieri in serata era arrivata la nota del deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli: "Ribadiamo: nessuno spazio in Fratelli d’Italia per razzisti, estremisti e antisemiti. Sono inaccettabili, nonostante le modalità con cui sono state carpite e divulgate, le frasi che si sentono in filmati diffusi oggi che riprendono militanti del nostro partito usare un linguaggio incompatibile con i valori di riferimento del nostro movimento politico. Solidarietà alla senatrice Ester Mieli per gli insulti che le vengono rivolti. Fratelli d’Italia interverrà con grande fermezza nei confronti dei responsabili". Le prime ripercussioni sono le dimissioni di Flaminia Pace, la presidente del circolo pinciano della giovanile di Fratelli d’Italia e protagonista delle frasi su Mieli, che lascia il Consiglio Nazionale dei Giovani, organo di rappresentanza dei giovani nel rapporto con le Istituzioni.