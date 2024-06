Zona Bianca, Europa più sovrana, libera e sicura: Vannacci a Bruxelles per un futuro migliore

16 giugno 2024 a

Che cosa ha spinto Roberto Vannacci a candidarsi alle elezioni Europee? Il generale è ospite della puntata del 16 giugno di Zona Bianca, talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi, e risponde al quesito del padrone di casa: “La motivazione più grande sono state le mie figlie di 10 e 12 anni. Mi sono detto che probabilmente avrei potuto continuare a fare qualcosa per un futuro migliore per loro dopo aver combattuto con un fucile in mano per 37 anni della mia vita cercando di dare loro un futuro migliore. Adesso lo potrò fare dagli scranni di Bruxelles, per un’Europa più sovrana, più libera e soprattutto più sicura. Questo, alla mia età, forse è il campo di battaglia migliore che mi si propone e sono convinto di riuscire a far valere i miei principi e le mie idee. Credo che questo voto, estremamente strabiliante con più di 550mila voti, conferma che tante persone ripongono in me questa fiducia”.

Il neoeletto al Parlamento europeo ha continuato a parlare del suo successo elettorale: “La sensazione di condivisione l’avevo avuta quando giravo l’Italia per presentare il mio libro. Continuavo a incontrare tante persone che mi fermavano e mi dicevano di andare avanti. Certo - ha ammesso Vannacci - non mi aspettavo un risultato così sbalorditivo”.