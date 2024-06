G7, la soddisfazione di Meloni: "Un successo. L'Italia ha tracciato la rotta"

15 giugno 2024 a

a

a

"È stato un onore per me e per l’Italia presiedere questo Vertice. Senza timore di smentita di un successo si è trattato". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha aperto la conferenza stampa finale del G7 di Borgo Egnazia. "L’Italia ha avuto puntati i fari del mondo e sono orgogliosa di come la nostra nazione sia riuscita, ancora una volta, a stupire e a tracciare la rotta. È stato uno straordinario gioco di squadra", ha scandito con soddisfazione. La premier ha fatto un bilancio della tre giorni in Puglia, dove i Sette Grandi si sono riuniti, e hanno parlato della dichiarazione finale come di "un documento ampio e significativo, contiene molti impegni sulle sfide globali. Si tratta di impegni concreti che riguardano questioni dirimenti, voglio ribadire la nostra compattezza rispetto a queste sfide e un ringraziamento va a tutti i miei colleghi per il contributo positivo e fondamentale per la riuscita di questo Vertice".

Video su questo argomento G7, Meloni: "Storica la presenza del Papa ai lavori, non succedeva da 50 anni"

Meloni ha snocciolato i temi che sono stati sul tavolo del Summit, primo tra tutti la guerra in Ucraina. "Il G7 ribadisce il suo impegno compatto per difendere il sistema internazionale di regole, messo in discussione con l’aggressione russa all’Ucraina. I focolai di crisi nel mondo continuano a moltiplicarsi e noi intendiamo continuare a sostenere l’Ucraina e abbiamo scelto di continuare a rafforzare il nostro impegno. Il G7 ha raggiunto un accordo tutt’altro che scontato, un accordo estremamente importante. Noi con il nostro sostegno deciso e compatto in questi due anni abbiamo consentito che l’Ucraina non fosse invasa", ha detto. Quella di Putin "mi sembra più un’iniziativa propagandistica che una reale proposta di negoziato - prosegue -, la Russia ha unilateralmente annesso 4 regioni ucraine, oggi a distanza di mesi non controlla queste regioni per intero e mi pare che se la proposta di Putin è: siamo disposti a una trattativa se l’Ucraina riconosce l’invasione dell’Ucraina, ancor di più se cede delle parti di regioni, non mi sembra efficace come proposta di negoziato. Mi pare più una proposta di propaganda", ha aggiunto la leader.