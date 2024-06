Europee, eletto il generale Vannacci. La bordata a Bossi: "Non leale"

10 giugno 2024 a

Il generale Roberto Vannacci, candidato della Lega, e Ilaria Salis, candidata di Avs, sarebbero tra gli eletti al Parlamento europeo in virtù del risultato del voto dell'8 e 9 giungo. A riferirlo è YouTrend con un post su X, mentre è in corso lo spoglio dei voti. "Il risultato non ce l’ho ancora ma ho delle proiezioni parziali che mi vedono molto votato e sono soddisfatto di questo. Poi vedremo alla fine i dati consolidati", ha commentato Vannacci.

Il generale non ha lesinato una risposta al fondatore della Lega Umberto Bossi. "Le considerazioni politiche le lascio al segretario della Lega. Dico solo che, dal punto di vista personale e non politico, un amico che cambia idea all’ultimo momento ha sicuramente un atteggiamento non leale", dice contattato al telefono. Arrivando in via Bellerio, sia il vice segretario Andrea Crippa che il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo avevano messo in dubbio la veridicità dell’annuncio sul voto di Bossi, veicolato dall’ex segretario della Lega lombarda Paolo Grimoldi.