Europee, l'Italia che sta con Meloni: "Io voto Giorgia perché...", lo spot di FdI

27 maggio 2024 a

a

a

"Io voto Giorgia perché...". È questo il leit motiv dello spot lanciato per la campagna elettorale delle europee - si vota l'8 e il 9 giugno - da Fratelli d'Italia per la candidatura della premier Giorgia Meloni. Come noto basterà scrivere il nome di battesimo per garantire una preferenza alla leader del partito. E così ecco i tanti volti dell'Italia che spiegano perché "ci sono tanti motivi per scrivere Giorgia l’8 e il 9 giugno". Dal cameriere allo studente che per la prima volta può votare fuori sede, dalla giovane professionista alla disabile, dall'agricoltore che vede i suoi interessi e il suo futuro legati a doppio filo con quanto avviene nelle istituzioni europee, fino all'operaio, alla pensionata e alla mamma che finalmente ha gli strumenti per conciliare famiglia e lavoro.